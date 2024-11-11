Украинец сбежал от преследований военкомата к русским бойцам

Украинец сбежал от преследований ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) к русским бойцам. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что гражданского заметили российские солдаты с дрона. Они скинули ему рацию и помогли безопасно выйти к позициям. Уточняется, что мужчина в безопасности.

Ранее стало известно, что на Украине неизвестный в балаклаве избил сотрудника военкомата и сломал ему ногу.

До этого сообщалось, что житель поселка Лиховка в Днепропетровской области прогнал пришедших за ним сотрудников ТЦК, угрожая ружьем. Как выяснили журналисты, после того как мужчина пообещал применить зажигательную смесь, военкомы ушли со двора и вскоре уехали.