ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы оперштаба «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля заявила, что в субботу ликвидировала главу оперативного штаба палестинского движения «Исламский джихад» Мухаммада Абу Сахиля.

«Авиация ВВС Израиля нанесла точечный удар и уничтожила террориста Мухаммада Абу Сахиля, главу оперативного штаба террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа», - следует из сообщения.

В заявлении ЦАХАЛ указано, что точечный удар был нанесен по зданию школы на севере сектора Газа с помощью авиации. По их данным, в этом месте был расположен центр оперативного движения.

Ранее сообщалось, что в пригороде Дамаска из-за авиаудара Армии обороны Израиля погибли девять человек. Ракета попала в жилой дом к юге от столицы Сирии, в районе Сейида-Зейнаб.