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Рогов заявил, что силы РФ подняли флаг России в Макаровке

Военные РФ подняли флаг России в Макаровке ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Армия России подняла флаг над Макаровкой
© РИА Новости
"В результате активных и решительных действий наши штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, входящей в состав 5-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа, выбили бандеровцев из Макаровки. Русские воины подняли флаг России в данном населенном пункте", - написал он в своем телеграм-канале.

Рогов уточнил, что Макаровка расположена на времевском направлении, чуть севернее Старомайорского и Урожайного.

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