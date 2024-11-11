Армия России подняла флаг над Макаровкой

Военные РФ подняли флаг России в Макаровке ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"В результате активных и решительных действий наши штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, входящей в состав 5-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа, выбили бандеровцев из Макаровки. Русские воины подняли флаг России в данном населенном пункте", - написал он в своем телеграм-канале.

Рогов уточнил, что Макаровка расположена на времевском направлении, чуть севернее Старомайорского и Урожайного.