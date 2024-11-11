ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в Запорожье

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в своем сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов своем Telegram-канале. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье звучат взрывы", - отметил он. Он уточнил, что это удары фугасных авиационных бомб (ФАБ) по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), работа сил противовоздушной обороны (ПВО) по российским дронам-разведчикам, а также - на подлете "к местам цветения наших "Гераней".