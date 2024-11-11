Как работают подразделения закрепления на отвоеванных у ВСУ позициях

Десантники и морпехи продолжают наступление в Курской области по широкому фронту. Заранее разведав расположение вражеских позиций, командиры групп штурмовиков вскрыли систему обороны и огневые средства, доложили координаты авиации и артиллерии. В результате противник подвергся массированному огневому налету, был деморализован и сломлен.

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Стремительно выдвинувшись на боевых машинах, десантники из состава Северной группировки войск с нескольких направлений пошли на штурм крупного опорного пункта противника и овладели им. С воздуха бойцов сопровождали операторы БПЛА, с их помощью шло управление боем, производилась зачистка позиций.

Морские пехотинцы группировки войск "Север" также с боями продолжают продвигаться к государственной границе. На одном из участков благодаря своевременному обнаружению противника и уверенным действиям штурмовики бригады морской пехоты устроили засаду боевикам ВСУ и полностью уничтожили врага, не пожелавшего сдаться в плен.

Отступая, противник бросает оружие, боеприпасы, тела погибших и раненых, а также в бессильной злобе минирует местность. Часть этих мин бойцы успевают обезвредить, остальные будут уничтожены сапёрами подразделений закрепления, которым десантники и морпехи передают освобожденные позиции.

Иностранное вооружение бьет по своим хозяевам

Занятие зачищенных позиций - чрезвычайно важная мера. Боевики ВСУ активно с помощью БПЛА производят разведку местности. Если выяснят, что утраченный район никем не охраняется, они снова его могут занять и доставить продвинувшимся вперёд войскам немало хлопот.

Конечно, на дерзкие, широкомасштабные атаки с тыла "вэсэушники-24" вряд ли способны, но это только благодаря четко отработанной тактике действий подразделений закрепления. Помимо обезвреживания взрывоопасных предметов, охраны тыла штурмовиков, они обеспечивают снабжение передовых частей всем необходимым, а также могут выполнять отвлекающие разящие удары с флангов - с тем, чтобы снизить накал сопротивления с фронта.

"В успехе решения боевой задачи очень многое, если не всё, зависит от подготовки, - говорит командир одного из подразделений закрепления офицер с позывным Ростов. - Потому я стремлюсь к тому, чтобы каждый мой подчиненный владел всеми видами стрелкового и группового оружия, в том числе трофейного. Ход СВО, сама жизнь требуют, чтобы в экстремальной ситуации каждый боец смог применить оказавшийся рядом АГС (автоматический гранатомет станковый - прим. "РГ"), гранатомет, пулемет, смог направить оружие НАТО на противника и спасти себя, своих товарищей и выполнить боевую задачу".

У Ростова большой боевой опыт. Начинал он рядовым бойцом добровольческого отряда под Северодонецком, подписав краткосрочный контракт, освобождал поселок Метёлкино. На тот момент это был один из самых напряженных участков фронта. Когда поселок с близлежащими населенными пунктами были взяты, бандеровцы оказались в окружении.

Вслед за этим группе Ростова поставили задачу преодолеть водную преграду, принять участие в зачистке окраин населенных пунктов. Работали тройками. Чуть рассвело, погрузились на резиновую лодку и быстро, максимально тихо преодолели водную преграду. Когда стало ясно, что по товарищам, переправляющимся следующей ходкой, вот-вот начнется минометный обстрел, наш герой принял решение увести лодку в сторону, причалить к резервному месту высадки.

В итоге переправа прошла успешно, закрепились на берегу, по команде пошли в наступление.

"Кобра, я Ростов, азимут 270. В 800-х метрах вижу противника. Прошу поддержать огнем", - докладывал командиру солдат.

Враг не ожидал столь масштабного движения пехоты, точного огня артиллерии и сразу стал отступать, бросая вооружение, боеприпасы и имущество. Через несколько дней населенный пункт был зачищен от "вэсэушников" и полностью освобожден.

По окончании контракта Ростову стало ясно, что пока гибнут мирные жители, братья по оружию, как бы ни было тяжело, нельзя со своим боевым опытом отсиживаться в тылу. И солдат снова подписал контракт добровольца, отправился воевать на Луганщину. Служить приходилось и стрелком, и пулеметчиком, и снайпером. Ходил в накаты, в одном из боестолкновений рикошетом ранен в ногу. Восстановился быстро, через две недели - снова в строй. Участвовал в решении сложных боевых задач, выносил из-под огня раненых, за что награждён медалью "За спасение погибавших". Случилось так, что потом пришлось выносить с поля боя и его самого, раненого осколком…

После второго контракта со всей очевидностью стало ясно, что бить врага нужно до тех пор, пока цели специальной военной операции не будут достигнуты. Поступил на службу во вновь формируемый мотострелковый полк Министерства обороны. Слаживание подразделений на полигонах под Волгоградом и в Крыму закрепляли в зоне СВО на Херсонском направлении.

Украинцам пытаются помогать наемники

Непростое время. В первую очередь потому, что большинству личного состава, еще недавно жившего гражданской жизнью, трудно было привыкнуть к постоянной опасности, минометным и орудийным обстрелам, контролю позиций со стороны вражеских БПЛА. Приходилось рассказывать: как подгонять средства индивидуальной защиты, что брать с собой в бой, а что лучше оставить, как действовать в случае внезапного огневого налета...

Однажды в составе группы из пятнадцати человек получил задачу выдвинуться по "кочерге" к самому берегу Днепра, чтобы занять лодочную станцию.

Взял с собой необходимое количество боекомплекта, сухпай, воду, проверил медицинскую аптечку, намотал на левое плечо и правое бедро белый скотч, внимательно выслушал командира группы, который довел маршрут передвижения, место ускоренного преодоления опасного участка, порядок эвакуации, силы и средства, в ней задействованные… Потом были выполнения боевых задач на островах - с целью выбить противника из дельты Днепра.

Противостояние в этих местах стало одним из самых ожесточенных. В эфире наряду с украинской часто слышалась иностранная речь. Враг задействовал большое количество дронов, которые корректировали огонь орудий и минометов. Но мины часто уходили в топкий грунт и не взрывались, словно не желая освободителям гибели.

В ходе операций Ростов получил ранения в руку, ногу, контузию, из госпиталей снова возвращался в строй. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, солдат награждён медалью "За отвагу".

Опыт, полученный в боях, стремление умело, точно и в срок выполнить приказ со стороны командиров не остались незамеченными. Бойца направили в учебный центр на офицерские курсы, после успешного окончания которых уже лейтенант Ростов был назначен командиром мотострелкового взвода.

Недавно Ростова как одного из наиболее подготовленных офицеров перевели командовать подразделением в штурмовой отряд. С удвоенной силой занялся обучением ребят, передачей боевого опыта. Но и отношениям внутри коллектива, бытовым условиям уделять внимание командир тоже не забывает.