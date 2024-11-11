БПЛА сбиты над двумя областями РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«...около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Ранее подросток получил ранение при падении БПЛА в Почепском районе Брянской области.

Также в Подмосковье в результате падения обломков БПЛА пострадали пять человек.