На Украине мужчин призвали отказаться от гражданства

Руководитель одной из патронажных служб на Украине Елена Толкачева призвала мужчин, не желающих воевать, отказаться от украинского гражданства. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

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«Вы должны добровольно отречься от украинского гражданства», — подчеркнула Толкачева.

В издании обратили внимание на то, что подать заявление об отказе от гражданства Украины можно только в украинском консульстве, но для этого нужно находиться за границей. При этом большинству мужчин выезд за рубеж запрещен из-за военного положения.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации в стране до 7 февраля 2025 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишились права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.