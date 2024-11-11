На юго-востоке Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

В настоящее время в ряде областей республики, в том числе в Днепропетровской, действует воздушная тревога.

В ночь на11 ноября украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве.

Также взрывы были слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Согласно информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, это удары фугасных авиационных бомб (ФАБ) по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.