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В США сообщили о готовности ВС России к очистке Курской области от украинских войск

ВС России сконцентрировали в Курской области группировку из 50 тысяч военнослужащих. Об этом США и на Украине.

В США заявили о готовности войск РФ к очистке Курской области от ВСУ
© ТАСС

Отмечается, что речь идет о подготовке к тому, чтобы «очистить» Курскую область от Вооруженных сил Украины.

В российском регионе с 6 августа идут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа там был введен режим контртеррористической операции.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил о потере значительной части техники ВСУ в Курской области. По его словам, украинское командование должно беспокоиться о степени истощения армии и о нехватке техники.

8 ноября Минобороны России показало видео удара российского вертолета по опорному пункту ВСУ в Курской области. В ролике можно увидеть моменты пусков авиационных ракет.

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