Разведка США считает, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, что снижает шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на успех в этих регионах. Об этом пишет газета The New York Times.

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Согласно информации издания, российские военные собрали около 50 тысяч солдат, включая северокорейских военных, чтобы начать наступление и вернуть контроль над территориями. Также отмечается, что Вооруженным силам России удалось сохранить силы в Донбассе, что позволило ей действовать на нескольких фронтах одновременно.

«Некоторые американские военные и разведчики все более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, «Россия неуклонно набирает силу».

В свою очередь британский эксперт Александр Меркурис заявил о потере значительной части техники ВСУ в Курской области. По его словам, украинское командование должно беспокоиться о степени истощения армии и нехватки техники.