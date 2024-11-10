Новый министр обороны Израиля заявил о разгроме ХАМАС и "Хезболлах"

Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что военнослужащим удалось разгромить радикальное палестинское движение ХАМАС и шиитское ливанское движение "Хезболлах".

"Достижения Армии обороны Израиля в операции против ХАМАС, хоть и дались дорогой ценой, являются чрезвычайно мощными. ХАМАС разгромлено с организационной точки зрения, хотя там (в секторе Газа - прим. ТАСС) всё еще есть разрозненные отряды террористов. Наша задача состоит в том, чтобы они (ХАМАС - прим. ТАСС) не смогли вновь захватить власть в секторе Газа", - сказал Кац, который ранее возглавлял МИД, на церемонии передачи дел новому министру иностранных дел еврейского государства Гидеону Саару.

Трансляцию вела пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Что касается северной границы [Израиля с Ливаном], израильские удары будут изучаться в военных школах", - продолжил Кац. "Мы разгромили "Хезболлах", а устранение [генерального секретаря организации Хасана] Насруллы стало кульминацией этого разгрома", - добавил он.

"Теперь наша задача - продолжать давление и воплощать плоды этой победы, обеспечивая изменение ситуации в области безопасности в Ливане", - резюмировал министр.

5 ноября вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении уволить Йоава Галанта с поста министра обороны и назначить на его место главу МИД Каца. Нетаньяху предложил министру без портфеля Саару возглавить внешнеполитическое ведомство. В ночь на 8 ноября Кнессет (парламент) утвердил эти назначения. Церемония вступления Каца в должность состоялась 8 ноября в комплексе Минобороны в Тель-Авиве.