Расчет беспилотного летательного аппарата гвардейского соединения Вооруженных сил России уничтожил в районе Работино в Запорожской области разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе выполнения боевой задачи в районе Работино по выявлению и уничтожению живой силы и техники противника наш расчет обнаружил скрытное передвижение разведгруппы противника», — рассказал начальник расчета.

По его словам, действиями воздушного разведчика и ударного беспилотника группа была уничтожена.

5 ноября сообщалось, что украинская армия предприняла попытку контратак в районе Работино, но Вооруженные силы РФ их отбили. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он обратил внимание, что подобной ситуации не было уже на протяжении длительного времени.