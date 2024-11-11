В Харьковской области ТОС-1А "Солнцепек" поразил живую силу ВСУ

Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" поразили район сосредоточения живой силы подразделений ВСУ в Харьковской области.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области были обнаружены укрытия с живой силой ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. Расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" укрытия боевиков ВСУ были поражены", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что средствами объективного контроля в режиме реального времени фиксировалось поражение термобарическими боеприпасами укрытий с живой силой ВСУ. Также с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов ПВО противника, добавили в министерстве.