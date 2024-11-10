Российские военные построили в зоне СВО подземный «город»

Огромный подземный «город» появился вблизи передовой в зоне специальной военной операции. Его построили военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России, передает телеканал «Звезда».

Капитальное подземное сооружение находится рядом с линией боевого соприкосновения и имеет все необходимое для комфортного быта бойцов одного из соединений войск РХБЗ группировки «Центр».

Стены коридоров сделаны из бревен, соединяющих комнаты «города». Военные называют вереницу коридоров «метрополитеном». Здесь есть пункт управления, умывальные комнаты, столовая и даже баня.

Подземное пространство оборудовано системой кондиционирования и дизельными установками для обогрева помещений.

«Иначе как метростроевцы это строить не могли. Потому что действительно проходы длиннющие, все сделано очень комфортно, в рост человека», — рассказал журналист телеканала, побывавший в подземном городе.

Накануне военные группировки войск «Днепр» показали обустроенные блиндажи в Запорожской области.