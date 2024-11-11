На Западе заявили о подготовке отступления ВСУ из города Курахово в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить отступление из города Курахово в ДНР из-за продвижения российских бойцов. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Есть сообщения, что украинцы понимают, что Курахово потерян, и готовятся к отступлению», — высказал позицию аналитик.

Так, по словам эксперта, Курахово является основой для обороны ВСУ на юге Донбасса. Меркурис подчеркнул, что благодаря активному продвижению российские подразделения могут вскоре окружить украинскую группировку в городе.

10 ноября стало известно, что городские бои начались в подконтрольном Украине городе Курахово в Донецкой народной республике. Также сообщалось о проникновении Вооруженных сил России в черте Курахово. Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать в город небольшие группы солдат.

В этот же день в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике. Также были отражены десять контратак бригад и батальонов противника.