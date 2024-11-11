Дроны РФ уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области

FPV-дроны группировки войск «Север» уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попадание было прямым. Пункт управления находился в брошеном четырехэтажном здании. Место, где был нанесен удар, не уточняется.

Ранее 10 ноября Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» уничтожили до 50 военных ВСУ и иностранных наемников на харьковском направлении.

Также группировка войск «Север» нанесла удар тяжелой огнеметной системой ТОС-1А «Солнцепек» по скоплению живой силы ВСУ в Харьковской области. Противник был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий российскими военнослужащими в районе населенного пункта Харьковской области.