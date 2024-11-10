Российские военные нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Ракетные войска, оперативно-тактическая авиация, операторы ударных дронов нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, пишет в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Российские войска также нанесли удары по местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Расчеты ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российский военные в ночь на 6 апреля нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

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Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по площадкам, которые осуществляли производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БпЛА. Также были поражены военные аэродромы и пункты временной дислокации иностранных наемников.

Кроме того, групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ был нанесен в сентябре.