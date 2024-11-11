ВС РФ поразили место производства и испытаний ракеты ВСУ "Сапсан"

Вооруженные силы РФ поразили цех производства компонентов и место проведения испытаний ракет "Сапсан" ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сводке говорится, что авиацией, ударными беспилотникаим, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний украинских оперативно-тактических ракет "Сапсан".

Кроме того, в результате ударов ВС РФ были поражены цеха производства, места хранения и подготовки к применению ударных дронов, арсеналы, склады горючего, логистический центр ВСУ.

Также были нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.

Отметим, что "Сапсан" - украинский проект многофункционального оперативно-тактического ракетного комплекса. Украина пытается создать его с 2006 года. Разработка ведется на "Южмаше".