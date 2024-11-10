Российские войска вступили в решающий бой за Курахово

Подразделения российских войск вошли на территорию Курахово в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. По данным агентства, сейчас на улицах населенного пункта ведутся городские бои. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

На территории города идут городские бои, — рассказал собеседник журналистов.

Он также отметил, что ВСУ предпринимают попытки перебрасывать к городу небольшие группы солдат в качестве подкрепления. Вместе с тем, как пишет ТАСС, подразделения ВС РФ сжимают клещи вокруг группировки противника в Курахово.

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Ранее российские войска установили контроль над Антоновкой и Максимовкой в ДНР. В операции были задействованы бойцы группировки войск «Восток». 1 ноября ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Леонидовка, а 31 октября — поселок Ясная Поляна. Сегодня также стало известно, что бойцы ВС России взяли под контроль населенный пункт Волченка.