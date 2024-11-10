Российские военные освободили населенный пункт Волченка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. «Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, машину разминирования УР-67, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов», – добавили в Минобороны.

В течение суток российская группировка «Восток» нанесла потери украинским силам в размере до 105 военных. Украинские формирования, включая три бригады в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, подверглись поражению. В результате боев были отражены четыре контратаки штурмовых групп, и уничтожено значительное количество техники, включая боевую бронированную машину «Козак» и пусковую установку HIMARS производства США, указали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, также на других направлениях были нанесены серьезные потери украинским войскам. Группировка войск «Запад» улучшила свое тактическое положение, нанеся потери до 490 военнослужащих противника и уничтожив технику в районах Купянска и Тернов. На южном направлении, группировка «Юг» продолжила наступление, уничтожив до 640 украинских военных и несколько единиц техники.

«Потери ВСУ [в зоне ответственности группировки «Днепр»] составили до 50 военнослужащих. <…> Потери ВСУ [в зоне ответственности группировки «Север»] составили до 50 военнослужащих», – говорится в сообщении.

Отмечается, что также украинская сторона потеряла 4 автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана», САУ M777 и Paladin производства США, 3 гаубицы Д-30 и склад боеприпасов.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны сбили три управляемые авиабомбы Hammer, снаряд РСЗО HIMARS и 36 украинских беспилотников, что подтверждает эффективность защиты от воздушных угроз.

Ранее Минобороны сообщило, что в зоне ответственности группировки «Юг» украинские формирования потеряли до 720 военнослужащих и орудие L119, также разрушен полевой склад с боеприпасами.