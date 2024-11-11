Российские военнослужащие взяли под свой контроль населенный пункт Колесниковка, расположенный в Харьковской области. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В сообщении уточняется, что задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

По информации ведомства, они же за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Места скопления живой силы и техники украинских формирований находились в районе населенных пунктов Торское и Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР). Еще ряд подвергшихся ударам позиций ВСУ заметили около населенных пунктов Островское, Купянск, Загрызово, Кучеровка и Копанки на территории Харьковской области.

«Противник потерял до 530 военнослужащих», — подчеркнули в пресс-службе.

10 ноября МО РФ заявило, что бойцы группировки войск «Север» уничтожили личный состав ВСУ и иностранных наемников в Харьковской области. Украинские подразделения потеряли до 50 человек, при этом удары по их позициям были нанесены при помощи тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».