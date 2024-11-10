Пентагон, после многократных просьб Киева, принял решение отправить ВСУ более 500 ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Источник отметил, что боеприпасы должны прибыть в Киев в ближайшие недели. Он добавил, что они должны удовлетворить потребности украинских военных в противовоздушной обороне до конца этого года.

Попытка уходящей администрации Джо Байдена поставить на Украину вооружения на миллиарды долларов до 20 января, дня инаугурации избранного президента Дональда Трампа, сталкивается с серьезными логистическими препятствиями, пояснили журналисты.

По их словам, военные эксперты выражают озабоченность, что эти поставки исчерпают и без того истощенные запасы США.

Действия властей США подчеркивает, насколько сильно победа республиканца на выборах помешала кампании Вашингтона по поддержке Киева, констатировали авторы статьи.

Напомним, что Зеленский в ходе переговоров с лидерами западных стран постоянно требует увеличить поставки средств ПВО различных типов. В частности, в июне 2023 года украинский лидер запросил у Запада 50 батарей Patriot.

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Кроме того, политик настаивает на том, чтобы своевременно и в нужных объемах доставлялись ракеты для комплексов, которые уже находятся на Украине.

По мнению экспертов, просьбы Зеленского стали особенно настойчивыми после того, как многие батареи были утрачены летом и осенью 2024 года.