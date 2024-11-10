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ВС России освободили населенный пункт Волченка в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС России освободили населенный пункт Волченка в ДНР
© Российская Газета

Село было освобождено подразделениями группировки войск "Центр".

Волченка находится рядом с городом Курахово, на который ведут наступление российские войска. Неделю назад в данном районе была освобождена Кураховка.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю российская армия освободила шесть населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.

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