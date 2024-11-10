ВС России лишили связи подразделения ВСУ на купянском направлении

Российские войска уничтожили на купянском направлении несколько терминалов спутникового интернета Starlink и лишили связи отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В ночь на субботу наши военные при помощи беспилотников накрыли сразу четыре терминала в районе населенного пункта Кучеровка», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате атаки без связи осталось сразу несколько украинских подразделений в радиусе около двух километров от населенного пункта.

Ранее российские военнослужащие применили новые дроны-камикадзе, обманувшие системы радиоэлектронной борьбы ВСУ. Их использовали на херсонском направлении, в результате чего были ликвидированы опорные пункты украинской армии на правом берегу Днепра.