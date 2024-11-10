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Силы ПВО сбили 70 украинских беспилотников над российскими регионами

Российская ПВО уничтожила 70 украинских беспилотников, из них 34 были сбиты над Московской областью, сообщает Минобороны России.

Силы ПВО сбили 70 украинских беспилотников над российскими регионами
© ТАСС

В Telegram-канале Минобороны говорится, что утром 10 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников. Отмечается, что нападение было совершено в период с 7.00 до 10.00 мск.

Согласно заявлению, из 70 сбитых дронов 34 были уничтожены над Московской областью, 14 – над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской, шесть – над территорией Курской и два над территорией Тульской областей.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву.

Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Брянскую, Курскую и Тульскую области.

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