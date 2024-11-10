Франция выступила с заявлением о новых поставках Украине

Франция намерена поставить Киеву дополнительную партию ракет SCALP "для ударов за пределами линии фронта", а также ракеты Mistral для противовоздушной обороны.

Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Мы снова будем поставлять ракеты Mistral, в частности для защиты зон боевых действий. А чтобы Украина могла наносить удары за линией фронта, в последние несколько дней я подписал распоряжение о передаче новой партии из около десяти ракет SCALP в соответствии с обещаниями президента Франции Эмманюэля Макрона, которые он дал Владимиру Зеленскому", - сказал министр.

Глава французского оборонного ведомства заверил, что Париж продолжит оказывать поддержку Киеву, что, по его словам, должно позволить украинским властям рассмотреть некие "политические решения". "Военная поддержка крайне важна, и, даже когда конфликт закончится, мы должны продолжать укреплять украинскую армию", - подчеркнул он. В этом контексте он заявил о намерении продолжать программу подготовки украинских военнослужащих.

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Ранее в интервью газете Le Journal du Dimanche министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Париж поддерживает Украину "не из альтруизма", а ради сохранения собственного авторитета в Европе. Он утверждал, что именно Франция подтолкнула своих партнеров к расширению военной поддержки Киева, включая поставки танков, дальнобойных вооружений и средств ПВО. По его словам, поражение Украины повлияет на "оборонный авторитет" Франции в Европе. В интервью газете Le Parisien он также заявил, что Франция считает первоочередной задачей согласовать официальное приглашение Украины в НАТО, хотя и признал, что сам процесс вступления в альянс может быть довольно долгим.

На встрече с руководством МИД РФ президент Владимир Путин назвал четыре условия для переговоров с Киевом, среди которых вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ от вступления в НАТО. По его словам, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций.