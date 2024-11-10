Под Курахово российские войска преодолели рубеж обороны 2015 года

Восточнее Курахово российские подразделения, продолжающие охват города, преодолели противотанковый ров, выкопанный в 2015 году.

"Оборона в этом районе укреплена огромным числом траншей, так что быстро продвигаться не получается. Основное движение идет южнее", - пишет "Военная хроника".

ВСУ ожидали атаку на Курахово как раз с востока, поэтому предместья с этой стороны укреплены сильнее всего.

Российское командование это понимает, поэтому город не штурмуют в лоб, а обходят с севера и юга, беря в клещи. С севера с боями за Сонцовку наметилась тенденция к замыканию северного фаса. Итогом обхода должно стать перерезание питающей город автомагистрали и сложный выбор для гарнизона: сдаться, отступить или погибнуть.