Российские военнослужащие уничтожили американский бронетранспортер М113 на Константиновском направлении.

Об этом ТАСС сообщили в 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск.

«Наши бойцы сегодня уничтожили М113», — сказали в дивизии.

По словам военных, бронетранспортер пытался перебросить к линии фронта группу бойцов.

«Сначала машина подорвалась на мине, затем по ней ударили FPV-дроном на оптоволокне. С БПЛА работал расчет под командованием бойца с позывным Байкал», — отметили военнослужащие.

Также военные рассказали, что ВС России впервые применили FPV-дроны на оптоволокне на Константиновском направлении в зоне специальной военной операции.

До этого командир расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из группировки войск «Днепр» с позывным «Змей» рассказал, что российские военнослужащие применяют различные технические секреты и устраивают засады для дронов Вооруженных сил Украины.