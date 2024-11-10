ВС РФ впервые применили FPV-дроны на оптоволокне в зоне СВО

Вооруженные силы РФ впервые применили FPV-дроны на оптоволокне на константиновском направлении СВО. Инициатива принадлежит бойцам 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск, сообщили ТАСС в дивизии.

"Наши ребята впервые применили FPV-дроны на оптоволокне. Работа велась на константиновском направлении", - сообщили в дивизии.

Там пояснили, что особенность такого БПЛА - полная устойчивость к воздействию радиоэлектронных помех. Таким образом, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перед таким БПЛА абсолютно бесполезны.