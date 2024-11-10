ВС РФ впервые применили FPV-дроны на оптоволокне в зоне СВО

FPV-дроны на оптоволокне впервые применили на константиновском направлении
Вооруженные силы РФ впервые применили FPV-дроны на оптоволокне на константиновском направлении СВО. Инициатива принадлежит бойцам 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск, сообщили ТАСС в дивизии.
"Наши ребята впервые применили FPV-дроны на оптоволокне. Работа велась на константиновском направлении", - сообщили в дивизии.
Там пояснили, что особенность такого БПЛА - полная устойчивость к воздействию радиоэлектронных помех. Таким образом, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перед таким БПЛА абсолютно бесполезны.
"Принцип как у ПТУРа (противотанковая управляемая ракета - прим. ТАСС). Средства радиоэлектронной борьбы повлиять на его работу не могут, поскольку управление БПЛА осуществляется не по радиосигналу, а по сверхтонким проводам - оптоволокну", - добавили в дивизии.