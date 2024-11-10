Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников в регионе РФ

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 14 дронов ВСУ в Брянской области. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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— 14 беспилотников были обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России, — написал он в Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России. Об этом 9 ноября сообщили в Минобороны.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Саратовом. При этом обломки аппарата упали в промышленной зоне Заводского района. Об этом 8 ноября сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он добавил, что пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет.

7 ноября система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» успешно перехватила американский БПЛА, направлявшийся на Старобешевскую тепловую электростанцию, которая обеспечивает электричеством центральные и южные регионы ДНР.