Ситуация в Курской области утром 10 ноября: последние новости, планы ВСУ

Российская армия продолжает отражать атаку Вооруженных сил Украины на курское приграничье. Какова ситуация в Курской области утром 10 ноября? Последние новости.

Какова ситуация в Курской области утром 10 ноября

Telegram-канал Colonelcassad пишет, что на Глушковском направлении противник, потеряв позиции в районе населенного пункта Новый Путь, продолжает усиливать оборонительные рубежи, обеспечивая возможность для возобновления атакующих действий, используя лесополосы вдоль государственной границы по линии Павловка — Ободы.

«Предположительно, здесь задействованы подразделения численностью около двух батальонов из состава 21-й и 47-й ОМБр. В целом, на Глушковском направлении развернуты четыре боевых батальона, из которых два находятся в обороне, а два служат оперативным резервом», — пишут авторы.

По данным Colonelcassad, противник концентрирует усилия на укреплении оборонительных позиций путем привлечения дополнительных сил. Одновременно с этим, на Суджанском участке, ВСУ, несмотря на значительные потери и снижение боевой устойчивости, продолжает намереваться возобновить наступление, задействуя 36-ю отдельную бригаду морской пехоты и 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

Кроме того, как утверждают авторы канал со ссылкой на источники, командование противника перебрасывает в Шосткинский район Сумской области иностранных наемников в составе РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), общей численностью до 300 человек личного состава.

«С большой вероятностью противник попытается пересечь государственную границу, чтобы выявить уязвимости в нашей обороне и устроить засады на путях передвижения наших войск. Также его целью может стать захват приграничных поселений для создания плацдарма, что позволит отвлечь часть наших резервных сил с Суджанского участка и замедлить темпы нашей наступательной операции», — отметил канал.

Минобороны России данную информацию не комментировало.

В МО РФ сообщили, что расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск в приграничных районах Курской области.

«Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1,4 тыс. выстрелов», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что вооружение «Панцирь-С» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. «Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой», — подчеркнули в военном ведомстве.

Какая обстановка была в регионе ночью

Глава Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале заявил, что на всей территории региона объявлена опасность атаки беспилотников.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал губернатор.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российская армия уничтожила танки Abrams и Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев в Курской области. По информации журналистов, технику западного производства сожгли дронами и ударами артиллерии. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В частности, беспилотник «Князь Вандал» поразил M1A1SA Abrams в российском регионе, следует из публикации. Немецкий Leopard 2 ВСУ был уничтожен в другом районе Курской области вместе с экипажем FPV-дроном и артиллерией армии РФ.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил об активизации боевых действий в Суджанском районе Курской области.

«На Курском направлении после некоторого затишья российские войска вновь перешли в наступление в Суджанском районе, постепенно расширяя зону контроля, пытаясь „срезать выступ“ у реки Малая Локня», — написали авторы канала.

Минобороны России эти сведения не комментировало.