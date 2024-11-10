Группировка «Запад» захватила 27 опорных пунктов ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» захватили 27 украинских опорных пунктов.

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Начальник пресс-центра группировки Иван Бигма добавил, что среди уничтоженной российскими бойцами техники, которой пользовались ВСУ, числятся пять станций спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотниками.

Также подразделения группировки войск «Восток» пресекли действия инженерной группы ВСУ в районе населённого пункта Луговское.

Ранее ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курской области.