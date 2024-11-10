"Хезболла" с помощью беспилотников атаковала базу израильских войск связи

Ливанское шиитское движение "Хезболла" применило беспилотные летательные аппараты для удара по базе израильских войск связи в Эйн-Хузлуте, неподалеку от границы с Ливаном. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки. "Впервые рой ударных дронов атаковал базу военной связи в Эйн-Хузлуте в 55 км от ливано-палестинской границы, южнее Тивериадского озера", — говорится в сообщении.

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В "Хезболле" подчеркнули, что цели были поражены. 30 октября новый генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Наим Касем в первом после избрания выступлении пообещал своим сторонникам победу над Израилем. Лидер "Хезболлы" подчеркнул, что движение столкнулось с крупным проектом в регионе — войной.

По его словам, эта конфронтация покажет, что "западные ценности являются ложными лозунгами". Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале "упреждающей наступательной операции" против военной инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане. Операция получила название "Стрелы севера".