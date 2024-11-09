Сырский пожаловался Каволи на ситуацию на фронте

Сырский снова пожаловался командующему силами США в Европе на ситуацию на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский пожаловался командующему Европейского командования ВС США генералу Кристоферу Каволи на сложности на фронте.
«Проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остаётся сложной», — написал Сырский в Facebook*.
Депутат Рады считает, что Сырский готовится отступать из Курской области
Генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко в конце октября заявил, что под натиском российских сил фронт ВСУ обрушился из-за усталости личного состава и дефицита резервов.
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