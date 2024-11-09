Боррель выступил за удары Украины по России

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель в ходе визита в Киев заявил, что выступает за наращивание ЕС военной поддержки Украины, а также за разрешение на удары по военным объектам на территории России. Его цитирует РИА Новости.

Боррель пояснил, что европейские страны должны продолжать дипломатическую и оборонную поддержку Украины «в этот критический час».

«У нас, европейцев, есть подписанные обязательства по безопасности с Украиной, которые продолжают действовать», — добавил он, рассуждая о возможных шагах администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Боррель высказался о плане Трампа по Украине

Боррель прибыл в Киев в субботу, 9 ноября. Этот визит станет для него последним на посту главы дипломатии ЕС.