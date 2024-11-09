Родители стали вывозить дочерей с Украины

Родители на Украине стараются вывозить своих дочерей школьного возраста из страны за границу на фоне слухов о возможной мобилизации женщин как в ряды армии, так и на тыловые работы. Об этом в интервью украинскому агентству УНИАН сообщил директор одной из дистанционных школ Владимир Страшко.

Ранее Страшко говорил, что многие украинские родители планируют вывозить своих детей из-за желания навсегда покинуть Украину и осесть за рубежом.

"Раньше эта история была более характерна для ребят, чтобы избежать мобилизации и уехать до 18 лет. Но сейчас сюда начали выдаваться и девушки, что является нетипичным трендом. То есть даже родители девушек начинают их вывозить, чтобы они учились где-то там", - сказал он.

В ходе беседы журналист УНИАН напомнил, что в стране продолжаются дискуссии о снижении мобилизационного возраста, отметил, что "есть даже сплетни о возможном введении мобилизации женщин на Украине", и спросил у директора, влияет ли это на желание родителей вывезти своих детей за границу.

"Да, безусловно, это является одним из факторов для родителей выбирать своим детям образование за рубежом", - ответил Страшко.

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В украинских СМИ периодически поднимается тема мобилизации женщин. В частности, ее допустил бывший главком Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный. Также с призывом к массовой мобилизации женщин недавно выступила основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. Как отмечает издание "Страна", случай с заявлением Берлинской выделяется, так как тема прозвучала в эфире единого телемарафона, контролируемого властями. О мобилизации женщин периодически размышляют и депутаты Верховной рады. Так, с предложением мобилизовать женщин в тыл и на работы в сфере военной промышленности выступала депутат Марьяна Безуглая. По ее мнению, трудовая мобилизация повысит темпы работы оборонно-промышленного комплекса. В свою очередь депутат Соломия Бобровская заявила, что украинки в возрасте 18-25 лет должны получать базовую военную подготовку наравне с мужчинами или поступать на военные кафедры, чтобы в дальнейшем получить статус военнообязанных.