Стало известно, что ВС РФ осталось 17 км для замыкания котла вокруг Курахово
До замыкания российской армией котла вокруг города Курахово осталось менее 17 километров. Об этом пишет портал EADaily.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Дальнее, Курахово и Андреевка (ДНР).
«Это означает, что все коммуникации украинских войск находятся под ударом ствольной артиллерии РФ с северного и с южного флангов. Дальность ударов большинства видов артиллерийских систем — 20−30 километров. Также большая часть из этих 17 километров находится в зоне поражения дронами», — отметили журналисты.
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По их данным, подразделения группировки «Восток», в свою очередь, окончательно блокируют любой доступ противника в Курахово через грунтовые дороги и лесопосадки в районе населенного пункта Разлив.