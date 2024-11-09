ВС РФ осталось 17 км для замыкания котла вокруг Курахово

До замыкания российской армией котла вокруг города Курахово осталось менее 17 километров. Об этом пишет портал EADaily.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Дальнее, Курахово и Андреевка (ДНР).

«Это означает, что все коммуникации украинских войск находятся под ударом ствольной артиллерии РФ с северного и с южного флангов. Дальность ударов большинства видов артиллерийских систем — 20−30 километров. Также большая часть из этих 17 километров находится в зоне поражения дронами», — отметили журналисты.

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По их данным, подразделения группировки «Восток», в свою очередь, окончательно блокируют любой доступ противника в Курахово через грунтовые дороги и лесопосадки в районе населенного пункта Разлив.