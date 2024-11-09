Потери Вооруженных сил Украины в Курской области за все время боевых действий на данном направлении составили более 30,8 тысячи военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России. Кроме того, согласно подсчетам ведомства, противник лишился 189 танков, 123 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров и более тысячи боевых бронемашин.

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Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30 800 военнослужащих, 189 танков, 123 боевые машины пехоты, 107 бронетранспортеров, 1095 боевых бронированных машин, 833 автомобиля, 262 артиллерийских орудия, — заявили в министерстве.

В ходе боев на Курском направлении армия Украины также лишилась 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 11 американских систем HIMARS и шесть MLRS. Также были уничтожены 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 61 станция радиоэлектронной борьбы, 12 РЛС контрбатарейной борьбы и 26 единиц различной техники.

Ранее аналитик Дэвид Акс предположил, что стремительное наступление российских войск в Курской области связано с «планом» переизбранного президента США Дональда Трампа. Речь идет о пункте, согласно которому конфликт будет заморожен по линии фронта. Так, если Трамп приведет в действие этот «план», Россия якобы будет вынуждена отдать 434 километра своей территории в обмен на 20% территории Украины.