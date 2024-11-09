Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина находится в тяжелом положении, это стало известно в Евросоюзе. Его слова приводит Televízia TA3.

"Получена определенная информация относительно военной ситуации на Украине и очевидно, что Украина проигрывает", - заявил он.

По его словам, антироссийские санкции, на которые рассчитывали политики в ЕС, не сработали.

Как указал Фицо, европейская стратегия не работает.

Сенатор Алексей Пушков ранее предположил, что пока избранный президент США Дональд Трамп не определится с политикой в отношении Украины, в Европе многое будет поставлено на паузу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже указывал, что после победы Трампа европейские страны начали двигаться к пересмотру финансовых обязательств по отношению к Украине.