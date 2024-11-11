Российские и индонезийские корабли провели совместные учения

Российские и индонезийские военные корабли впервые провели в Яванском море совместные учения. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает РИА Новости. В ведомстве уточнили, что учения назывались "Орруда-2024".

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Военные моряки провели маневрирование и тренировку по связи, отработали досмотр и освобождение "захваченного террористами" судна. Один из дней учений был посвящен тренировке по противодействию безэкипажным катерам. Для отработки совместных задач задействовали палубные вертолеты. С российской стороны в учении участвовали корветы "Громкий", "Резкий" и другие.

С индонезийской - фрегат "И Густи Нгурах Рай" и корвет "Франц Каисиепо". О том, что первые в истории военно-морские учения с участием России и Индонезии пройдут 4-8 ноября в провинции Восточная Ява стало известно в начале августа. В ВМС Индонезии отметили, что концепция внешней политики страны свободна и активна, поэтому у страны не возникает проблем по вопросу, с кем проводить учения.