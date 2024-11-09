Двое бойцов ВС РФ сутки держали оборону под газовой атакой ВСУ

Двое штурмовиков ВС РФ сутки обороняли позицию под Клещеевкой пока их пытались отравить газом ВСУ. О подвиге бойцов сообщает SHOT и публикует видео с героями.

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Все началось с того, штурмовики обнаружили группу противника, засевшего в подвале деревенского дома. Оттуда они вели постоянный обстрел. Бойцам удалось уничтожить противника, но сами они не успели быстро покинуть здание, попав под обстрел.

Ситуация осложнялась тем, что ВСУ стали применять против них газовые боеприпасы. Надев противогазы, солдаты под постоянным огнем сутки держали позицию. Выстоят им помогли товарищи, которые с помощью беспилотников доставляли им новые респираторы, воду и еду.

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Наконец, со множественными осколочными ранениями штурмовики смогли вырваться из газовой западни. От атак дронов их уберег носимый комплекс РЭБ в виде рюкзака.

Напомним, ранее Канал RT рассказал о российских бойцах, которые малым отрядом в полной блокаде 86 дней обороняли село Курдюмовка в ДНР. Из-за постоянных газовых атак им приходилось спать в противогазах.