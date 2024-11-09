Названа причина стремительного наступления ВС России под Курском

Россия начала стремительное наступление в Курской области из-за «плана» победившего на выборах президента США Дональда Трампа, пришел к выводу аналитик Дэвид Акс в статье для Forbes. По его словам, речь идет о пункте, согласно которому конфликт будет заморожен по линии фронта.

Главная проблема в том, что Трамп требует демилитаризованной зоны вдоль всей 800-мильной (1287 километров) линии фронта, но не предлагает никаких способов ее обеспечения, — утверждает Акс.

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Обозреватель заявил, что Трамп приведет свой «план» в действие, то России якобы придется отдать 434 километра своей территории в обмен примерно на 20% территории Украины. Акс подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин откажется от такого сценария, хотя, по его мнению, для РФ такой исход представляется весьма выгодным.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп, помимо демилитаризации, может предложить Киеву отказаться от планов по НАТО на 20 лет. Однако американский политик пока не одобрил конкретный план для завершения конфликта.