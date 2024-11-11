Ситуация в Курской области: потери элиты, наступление войск

Российские военкоры обсуждают ситуацию в Курской области. Какие последние новости известны утром 11 ноября, что известно о потерях элитных батальонов ВСУ, как идет наступление ВС РФ в приграничье?

Какова ситуация в Курской области утром 11 ноября

Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что ВС РФ продвинулись в районе Дарьино Курской области и прилегающих лесных массивов. Противник пытается остановить продвижение российских сил, бросая самые боеспособные и элитные батальоны, несмотря на огромные потери, отметил канал. Всего за сутки армия РФ отразила семь контратак ВСУ.

«Кроме того, ВСУ попытались перебросить подкрепление из н. п. Свердликово численностью до 50 человек на одной БМП и шести ББМ (боевых бронированных машинах. — NEWS.ru). Ударами „Ланцетов“ и FPV-дронов вся бронетехника уничтожена, потери противника составили до 35 <...> [бойцов]. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими расчетами „Бесстрашных“ (бойцы группировки войск „Север“ ВС РФ. — NEWS.ru) уничтожено две буксируемые гаубицы, два пункта управления БПЛА, 120-мм миномет и более чем 80 человек живой силы противника», — пишут авторы.

Источник добавил, что общее продвижение российских войск в Курской области за сутки составило до 2,5 км.

«В результате наступательных действий „Северян“ в районе н. п. Дарьино большие потери понес 2-й батальон 36-й ОБрМП (отдельная гвардейская бригада морской пехоты. — NEWS.ru) ВСУ. Также фиксируется несколько точных ракетных попаданий по местам их дислокации. Еще более критическая ситуация у 17-й ОТБр (отдельная танковая бригада. — NEWS.ru) в районе Ольговского леса. В подразделениях отмечаются случаи массового отказа выполнять приказы из-за преклонного возраста. За сутки в плен сдались трое военнослужащих бригады. Всего в плену находится 420 украинских военных», — заключил «Северный ветер».

По данным Telegram-канала «Архангел спецназа Z», ВСУ производят ротацию в Новоивановке, противник старается передвигаться на бронетехнике под прикрытием дыма.

«ВС РФ на Суджанском направлении продолжают продвижение, идут тяжелые бои и штурмовые действия на отдельных участках. Противник увеличил количество FPV-расчетов в надежде остановить продвижение наших войск, постоянно поднимают в небо воздушные ретрансляторы и наблюдают. Было обнаружено применение 47-й [ОМБр] „Магура“ двух танков Abrams», — пишет канал.

Также, отметил источник, десантники из состава 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады продвигаются с тяжелыми боями.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно об авиаударе по ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ми-28НМ уничтожил авиаракетами живую силу и опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в ведомстве.

Летчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск и провели пуски ракет по координатам авиационного наводчика. В результате были уничтожены опорный пункт и личный состав ВСУ.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.