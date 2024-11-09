Сбил дрон рукой и стал Героем России: как боец ВС РФ спас сослуживцев

Российский военнослужащий сбил дрон рукой в зоне СВО и спас экипаж боевой машины. Что об этом известно, выжил ли боец, были ли еще подобные случаи?

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Как российские боец рукой сбил дрон ВСУ

Младший лейтенант Вячеслав Мозговенко в одном из боев вместе со своей ротой попал в полуокружение, рассказали в Минобороны РФ. Получив команду на отход, он приступил к эвакуации вооружения и личного состава.

«В ходе движения на запасные позиции военнослужащий заметил дрон противника, приближающийся на большой скорости к его боевой машине. Вооружение машины было повреждено, поэтому не имея возможности открыть огонь, Вячеслав, проявив мужество и самоотверженность, отбил вражеский дрон рукой. В результате получил тяжелое ранение, ожоги лица и дыхательных путей», — отметили в ведомстве.

В МО подчеркнули, что смелые и решительные действия Мозговенко позволили спасти жизни восьми военнослужащим, которые в этот момент находились на «броне» боевой машины, а также сохранить экипаж.

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Что еще известно о сбившем дрон рукой герое

В Минобороны рассказали, что Мозговенко служит в должности командира боевой машины, принимает участие в СВО с 24 февраля 2022 года.

«В составе десантно-штурмового взвода он неоднократно вступал в бой с превосходящими силами противника, уничтожил десятки <...> [бойцов ВСУ]. За тихий и дерзкий стиль работы сослуживцы Вячеслава дали ему позывной Охотник. Выполняя задачи на различных направлениях, отважный боец трижды получал ранения, но всегда возвращался в строй», — сообщили в министерстве.

После случая с дроном Мозговенко присвоили звание Героя России.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, младшему лейтенанту Вячеславу Мозговенко присвоено звание Героя Российской Федерации», — говорится в заявлении МО.

Были ли еще подобные случаи

В сентябре 2024 года российский военнослужащий сбил украинский FPV-дрон, кинув в него свой автомат. На видео, распространенном в Сети, можно увидеть, как БПЛА пытается атаковать двух бойцов: беспилотник кружит вокруг военных, которые пытаются поразить технику из стрелкового оружия, параллельно уворачиваясь от атак.

В момент, когда дрон пошел на лобовой сближение с одним из бойцов, последний кинул в него свой автомат, что привело к ликвидации беспилотника.

28 октября Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» рассказал о похожем случае.

«Вражеские FPV-дроны устроили атаку на нашу БМП-3 со штурмовиками ВДВ. Парни до последнего пытались сбить первый дрон, но не удалось это сделать пулей, а вот смекалистый боец нашел выход и расправился с нечистью. Второй же дрон также не получилось сбить сходу и парни начали спешиваться на ходу, но дрон в итоге сбить удалось. Обошлось без жертв, все целы», — отметили авторы.

Кроме того, в середине августа боец Вооруженных сил РФ сбил головой украинский FPV-дрон и остался жив. На опубликованных кадрах видно, что военный замечает БПЛА и сразу принимает боевую стойку. Когда беспилотник атакует солдата, он, нисколько не раздумывая, бьет его головой.

После этого вокруг все окутывает дым. Когда завеса рассеивается, можно заметить, как военный спокойно разворачивается и продолжает свой путь. Стоит отметить, что походка бойца осталась ровной.