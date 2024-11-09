"Русские витязи" покажут новую программу на авиасалоне Airshow China

Российская авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" подготовила новую программу специально для авиасалона Airshow China 2024 в Чжухае (Южный Китай). Об этом в эфире китайского телеканала CCTV заявил начальник Центра показа авиационной техники авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" полковник Андрей Алексеев.

"Рады, что прилетели. Мы специально готовим новую программу для авиасалона в Чжухае. Я очень уважительно отношусь к китайским зрителям, они - очень благодарные зрители и всегда здесь, в Китае, приятно летать. Салон очень сильно развивается. Я был здесь впервые в 2006 году, и сейчас это совершенно другой масштаб, размах. Очень рад, что мы участвуем", - сказал Алексеев.

Ранее сообщалось, что "Русские витязи" прибыли в Китай в составе шести Су-35С и одного Су-30С

Авиасалон Airshow China 2024 пройдет с 12 по 17 ноября. Он приурочен к 75-й годовщине с момента создания ВВС Народно-освободительной армии Китая, которая отмечается в Китае 11 ноября.