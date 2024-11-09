Baza сообщила об атаке на Алексинский химический комбинат

Telegram-канал Baza сообщил,что сразу десять беспилотников атаковали Алексинский химический комбинат в Тульской области. По данным канала, в результате было повреждено остекление нескольких зданий. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Как пишет Baza, один дрон был сбит ПВО, восемь упали на территории комбината, еще один БПЛА приземлился на территории Алексинской ТЭЦ. По данным канала, в ходе атаки повреждены три частных дома, расположенных рядом с атакованными объектами, пострадавших нет.

Ранее Минобороны России объявило, что в общей сложности средства ПВО сбили 50 беспилотников над всей территорией страны в ночь на 9 ноября. Из них 28 дронов пришлось на Брянскую область и 12 — на Курскую.

Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников над территорией региона. Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал об отражении атаки БПЛА. В обоих случаях обошлось без пострадавших. В одном частном доме было повреждено остекление. В настоящее время на месте работают оперативные службы, ситуация находится под контролем, уточнил Миляев.