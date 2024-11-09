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Baza сообщила об атаке на Алексинский химический комбинат

Telegram-канал Baza сообщил,что сразу десять беспилотников атаковали Алексинский химический комбинат в Тульской области. По данным канала, в результате было повреждено остекление нескольких зданий. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Baza сообщила об атаке на Алексинский химический комбинат
© РИА Новости

Как пишет Baza, один дрон был сбит ПВО, восемь упали на территории комбината, еще один БПЛА приземлился на территории Алексинской ТЭЦ. По данным канала, в ходе атаки повреждены три частных дома, расположенных рядом с атакованными объектами, пострадавших нет.

Ранее Минобороны России объявило, что в общей сложности средства ПВО сбили 50 беспилотников над всей территорией страны в ночь на 9 ноября. Из них 28 дронов пришлось на Брянскую область и 12 — на Курскую.

Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников над территорией региона. Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал об отражении атаки БПЛА. В обоих случаях обошлось без пострадавших. В одном частном доме было повреждено остекление. В настоящее время на месте работают оперативные службы, ситуация находится под контролем, уточнил Миляев.

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