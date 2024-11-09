Пленная женщина-боец ВСУ рассказала, как попала в Курскую область

Военнослужащая ВСУ Наталья Балаклицкая, попавшая в плен к бойцам группировки «Север» в Курской области, рассказала, что служила в украинской армии поваром, но была под угрозой расстрела отправлена командованием на линию противостояния. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, при отправке офицеры признались, что не знают, куда конкретно будет направлено ее подразделение. Они добавили, что если военнослужащие откажутся выполнять приказ, то будут расстреляны.

«Нам сказали, что если мы не пойдем, то нас свои же и расстреляют. Когда выходили на позицию, нам сказали, что будем семь дней, не больше, там будем стоять», — уточнила Балаклицкая.

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Пленная отметила, что по прошествии семи дней обещанной ротации не произошло. А затем, пояснила она, на позиции появились российские солдаты, и они вместе с сослуживцем приняли решение сдаться в плен.

Женщина призналась, что пойти в ВСУ добровольцем её вынудило трудное жизненное положение: «не было ни работы, ни жилья, ни семьи, ни мужа, ни родственников, ни родителей», не на что было купить даже хлеба для двоих детей.