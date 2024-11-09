В Курской области солдаты и офицеры ВСУ оказались в очень тяжелой, практически катастрофической ситуации, пишет The Washington Post.

Авторы статьи пояснили, что пообщались с украинскими военными, которые проходят лечение в одном из госпиталей Сумской области после ранений.

«Битва за Курскую область остается напряженной и временами абсолютно ужасна также для украинцев. Эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области... описывают адские условия», — подчеркнули журналисты.

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Солдаты рассказали также, что оба командира его подразделения погибли вскоре после того, как прибыли в зону боев. Оставшимся украинским военным пришлось самостоятельно заботиться о себе и организовывать собственную эвакуацию, пояснили военнослужащие.

«Это трудно описать словами. Такого вы не пожелаете даже своему злейшему врагу», — подчеркнул один из бойцов ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 6 августа по 8 ноября противник утратил на Курском направлении 30,5 тыс. военнослужащих, 189 танков, 121 БМП, 107 БТР, 1094 ББМ.