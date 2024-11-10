Ситуация в Курской области ночью 10 ноября: последние новости, наступление

Российская армия продолжает оказывать сопротивление Вооруженным силам Украины, которые вторглись на территорию курского приграничья. Какова ситуация в Курской области ночью 10 ноября? Последние новости.

Какова ситуация в Курской области ночью 10 ноября

Глава Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале заявил, что на всей территории региона объявлена опасность атаки беспилотников.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал губернатор.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что российская армия уничтожила танки Abrams и Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев в Курской области. По информации журналистов, технику западного производства сожгли дронами и ударами артиллерии. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В частности, беспилотник «Князь Вандал» поразил M1A1SA Abrams в российском регионе, следует из публикации. Немецкий «Leopard 2» ВСУ был уничтожен в другом районе Курской области вместе с экипажем FPV-дроном и артиллерией армии РФ.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил об активизации боевых действий в Суджанском районе Курской области.

«На Курском направлении после некоторого затишья российские войска вновь перешли в наступление в Суджанском районе, постепенно расширяя зону контроля, пытаясь „срезать выступ“ у реки Малая Локня», — пишут авторы канала.

Как передает «Рыбарь», из Суджанского района начали поступать первые свидетельства, «подтверждающие факт наступления российских войск».

«В Сети опубликованы кадры атаки бронегруппы, перемещающейся вдоль Орловки южнее Погребков. Вероятно, события происходили тогда же, когда стали поступать сообщения о заходе ВС РФ в Старую Сорочину. На текущий момент зафиксировано продвижение по меньшей мере на несколько километров в южном направлении», — говорится в публикации.

Авторы канала утверждают, что фактически на данный момент реализуется «замысел с окружением противника» к западу от реки Малая Локня в лесополосах у Кругленького.

«Если удастся закрепиться в Викторовке, то обороняющаяся группировка ВСУ попадет в „котел“», — говорится в посте.

Также канал пишет, что в районе Дмитрюкова отмечаются факты применения противником макетов бронемашин, таких как БМП. Одна из них была поражена дроном на оптоволоконном управлении, что и позволило установить «подделку» благодаря качеству камеры, подчеркнул «Рыбарь».

«На противоположном фланге операторы БЛА поразили позиции ВСУ в Дарьино», — сообщают авторы канала.

Минобороны России эти сведения не комментировало.

Какая обстановка была в курском приграничье накануне

Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что десантники группировки войск «Север» ВС РФ уничтожили американский танк Abrams в Курской области.

«Операторы FPV-дронов на оптоволокне вычислили стоянку американского танка и поразили его дроном. Это первый Abrams, уничтоженный в Курской области», — пишут авторы.

На кадрах можно увидеть, как дрон двигается к цели, а затем бьет по замаскированному танку рядом с дорогой.

По данным Telegram-канала «Повернутые на войне», российские дроноводы ликвидировали американский бронетранспортер International MaxxPro в приграничной зоне.

«Операторы FPV-дронов группы „Каштан“ сожгли очередной International MaxxPro в приграничье Курской области», — отметил канал.

На видео беспилотник с воздуха поражает технику, после чего кадры с другого дрона фиксируют попадание в цель — у бронетранспортера обильно горит передняя часть.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС РФ продолжают наступление, выбивая врага из Курской области.

«Бои на Курском фронте продолжаются, российские войска с пяти сторон атакуют позиции <...> [ВСУ]. Наиболее ожесточенные бои идут в районах н. п. Дарьино, Зеленого Шляха, Леонидово, Николаево-Дарьино и Плехово. Наши морпехи, десант и мотострелки продолжают атаки, выбивая ВСУ с опорников в посадках и штурмуя захваченные села. Вчера наши морпехи прорвались через Погребки до Новой Сорочины. Командование ВСУ продолжает перебрасывать подкрепления, ранее нарастив количество расчетов ударных БПЛА, пытаясь приостановить наше наступление», — пишут авторы.

Автор Telegram-канала Win/Win уточнил, что активные наступательные действия российских войск на Курском направлении сосредоточены на Кореневском участке, куда ВСУ пытались подтянуть резервы.

«Расширены зоны контроля в окрестностях Дарьино, Орловка, Кремяное. В результате этой активности подразделения ВСУ находятся в полуокружении и отрезаны», — добавил канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.