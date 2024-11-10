Еще один российский регион подвергся массированной атаке беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали восемь украинских беспилотников над территорией Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, в результате нападения повреждений и пострадавших не зафиксировано. На местах работают оперативные службы.

Сегодня утром на территории Орловской области отражена очередная атака противника — средствами противовоздушной обороны сбито восемь вражеских БПЛА, — сказано в публикации.

Ранее количество беспилотников, ликвидированных в Подмосковье утром 10 ноября, достигло 32. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, в ходе последней атаки по направлению к столице силы ПВО сбили еще семь беспилотных летающих аппаратов.

Также на фоне атаки в московских аэропортах Домодедово и Внуково ввели план «Ковер». По информации Росавиации, ограничения на прилет и вылет воздушных судов введены в Жуковском и Домодедово. Сотрудники воздушных гаваней принимают все меры для обеспечения безопасности.

Собянин назвал количество уничтоженных БПЛА, летевших на Москву

Минобороны России сообщило, что минувшей ночью средства ПВО предотвратили атаку дронов в четырех регионах страны. Над Брянской областью сбили 17 беспилотников, еще три — над Ростовской, два — над Белгородской и один — над Курской.